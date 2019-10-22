.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/Ba сохраняют свою привлекательность - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 октября 2019 года 16:59
Кредитный риск и облигации с рейтингом Baa/Ba сохраняют свою привлекательность - Julius Baer
Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по безрисковым государственным бумагам. С другой стороны, доходности растут в тех странах, которые публикуют самые плохие данные. Так, доходность по эталонным 10-летним государственным облигациям Германии с начала месяца выросла с -0,57% до -0,39%, хотя индекс PMI по промышленному сектору страны составляет 41,7, что является самым низким показателем в еврозоне. После роста доходности немецкие бунды, по мнению эксперта, выглядят лучше, чем летом, но по-прежнему сильно не дотягивают до уровня, который можно считать привлекательным. На фоне ухудшения экономических показателей много внимания было уделено свежему Доклада по вопросам глобальной финансовой стабильности от Международного валютного фонда. МВФ снова предупреждает о риске формирования у компаний избыточной задолженности, а также о том, что в случае наступления рецессии можно ожидать дефолтов по существенной доле корпоративных облигаций от эмитентов с не самым хорошим финансовым положением. "С учетом ослабления глобальной экономики мы снизили свой аппетит к риску и рекомендуем фокусироваться на корпоративных облигациях с рейтингами Baa и Ba, а также избегать бумаги с низким рейтингом, - отмечает Маркус Алленшпах. - В то же время, мы не разделяем обеспокоенность МВФ. Так, Moody's рассчитывает долю эмитентов бумаг спекулятивного уровня, которые могут столкнуться с нехваткой ликвидности, в своем "индикаторе стресса ликвидности" (LSI - Liquidity Stress Index). Мы считаем его надежным прогнозным показателем уровня дефолтов по спекулятивным облигациям, и он опустился ниже среднего исторического значения. Следовательно, по оценке Moody's, уровень дефолтов по спекулятивным облигациям будет оставаться на уровне менее 4% в следующие двенадцать месяцев. Мы полагаем, что текущий уровень кредитных спредов достаточен, чтобы компенсировать этот риск, и сохраняем предпочтение в пользу кредитного риска".
.
22 октября 2019 года 18:46
ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании. Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда... читать дальше
.22 октября 2019 года 18:23
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогноз цен на нефть марки Brent в IV квартале 2019 года с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена нефти составит... читать дальше
.22 октября 2019 года 17:55
Отыграв позитив по Брекзиту, пары евро-доллар и фунт-доллар постепенно разворачиваются вниз - "ВТБ Капитал Форекс"
Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции... читать дальше
.22 октября 2019 года 15:28
По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают... читать дальше
.22 октября 2019 года 12:22
Давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются ниже $60/bbl, несмотря на повышенный аппетит к рисковым активам на фоне оптимистичных новостей по торговым переговорам, говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent и WTI остаются под умеренным давлением в утренние часы вторника, не реагируя на... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт... читать дальше
.21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в... читать дальше
.21 октября 2019 года 15:49
Ожидаем динамику цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается динамика цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.