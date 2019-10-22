Опубликованная в США отчетность за III квартал опережает ожидания - Julius Baer

По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают сниженные ранее ожидания. В частности, показатели 72% предоставивших отчетность компаний оказались лучше ожиданий, что значительно превышает результаты прошлого квартала (54%). Данные по выручке оказались лучше ожиданий у 53% компаний, что ниже исторически среднего значения в 56%, но слегка выше цифры за прошлый квартал.

"В настоящее время консолидированный прогноз по прибыли предполагает ее снижение на 4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, тогда как текущий тренд указывает на ее сокращение на 2%, - отмечает Патрик Ланг. - С учетом обратного выкупа акций рост прибыли в III квартале может оказаться нулевым, что в целом соответствует динамике II квартала. Как органический, так и отраженный в отчетности рост выручки продолжает замедляться. Увеличение показателя в соответствии с отчетностью в III квартале, вероятнее всего, оставит около 3% (по сравнению с 4% во II квартале), а рост выручки за вычетом влияния курсовых факторов и нефтегазового сектора может замедлиться до 5% (с 6% во II квартале)".

Если рассматривать отдельные секторы экономики, то компании из сферы здравоохранения и циклических потребительских товаров показали удивительно сильные результаты, подчеркивает эксперт Julius Baer. Компании финансового сектора также в основном превышают ожидания, поскольку тренды, действующие в секторе, не ухудшились по сравнению со II кварталом, что можно рассматривать как поддержку.

"В целом, мы наблюдаем небольшие улучшения в сегменте устойчивых к деловому циклу компаний и пересмотры по прибылям в сторону нулевого роста в отношении компаний циклического сектора, - резюмирует Патрик Ланг. - Это означает более сильные результаты по прибыли в сегменте устойчивых акций. На этой неделе свои результаты опубликуют еще 35% корпораций индекса S&P 500 . Мы не ожидаем крупных сюрпризов на секторальном уровне. Поток геополитических новостей и макроэкономические данные могут оказать более сильное влияние на рынок, чем финансовые результаты за III квартал".