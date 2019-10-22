Банковский сектор остается в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности - Райффайзенбанк

По причине бюджетного профицита и большого объема размещаемых ОФЗ (особенно в начале года) банковский сектор остается в состоянии структурного дефицита рублевой ликвидности (видимо, по этой причине ЦБ РФ сократил объем КОБР), который, по расчетам аналитиков - Райффайзенбанка, составляет 2,5 трлн руб. и покрывается за счет средств, привлекаемых банками у Минфина (долг перед ним превышает 3 трлн руб.), отмечается в обзоре банка.

"Кстати говоря, среди источников фондирования ( в том числе остатки на счетах юрлиц и физлиц) средства Минфина являются одними из самых дорогих, то есть банки, использующие эти средства в значительном объеме на регулярной основе, испытывают дефицит (даже не регуляторной) рублевой ликвидности", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.