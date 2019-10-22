Рубль будет оставаться вблизи 63,50-63,60/USD - РФПИ

Помимо внешней неопределенности и умеренно оптимистичного настроя инвесторов вкупе с продолжающимся ралли на рынке ОФЗ каких-то других явных события не происходит. Рубль уже не так дешев, чтобы активно играть в историю его дальнейшего укрепления, но и достаточных негативных драйверов нет особенно в преддверии основных налоговых выплат в конце этой неделе, говорится в комментарии РФПИ. Попытки роста могут служить напоминанием наличия фактора экспортных продаж.

"Полагаем, что в текущих условиях рубль будет оставаться вблизи 63,50-63,60/USD", - указывает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.