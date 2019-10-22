Некоторый потенциал снижения доходностей все еще остается в средних и длинных бумагах ОФЗ - РФПИ

На долговом рынке базовые активы US-Treasuries в понедельник прибавили в доходности около 3-5 б.п. на фоне сохраняющегося оптимизма на рынке акций, что способствовало поддержанию смешанной динамики в ЕМ бондах. То же самое можно сказать и про локальный ЕМ долг, хотя российские ОФЗ оставались в лидерах на фоне снижения доходностей на 3-5 б.п., сообщается в комментарии РФПИ. Доминирующей остается история с более агрессивным снижением ставки ЦБ в ближайшие месяцы и кварталы.

Учитывая возросшую вероятность увидеть ставку в 6% и ниже во 2П20, некоторый потенциал снижения доходностей все еще остается в средних и длинных бумагах. В этом смысле важна и глобальная история неизбежного смягчения монетарной политики в мире, в условиях которого фундаментально "качественные" имена как Россия будут оставаться безусловными лидерами в фокус-листах глобальных инвесторов, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.