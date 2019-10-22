Давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки остаются ниже $60/bbl, несмотря на повышенный аппетит к рисковым активам на фоне оптимистичных новостей по торговым переговорам, говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".

Фьючерсы на Brent и WTI остаются под умеренным давлением в утренние часы вторника, не реагируя на вчерашние заявления представителей США о близости подписания первой фазы торговой сделки с Китаем. В фокусе внимания нефтяного рынка остается замедление глобальной экономики, которое оказывает негативное влияние на перспективы спроса на энергоносители.

Кроме того, опрошенные Bloomberg аналитики ожидают увидеть очередное увеличение запасов нефти в Штатах (на этот раз на 3 mb). Предварительные данные по запасам сырья от Американского института нефти (API) будут опубликованы в вечерние часы, и, если ожидания аналитиков оправдаются, запасы нефти в Штатах увеличатся шестую неделю подряд. На этом фоне давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках, предупреждают в "Нордеа Банке".