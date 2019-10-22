Citi повысил рекомендацию для акций Evraz до "держать", но снизил оценку на 25%

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Citi понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 5,30 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать".

Как отмечается в обзоре, эксперты Citi прогнозируют снижение EBITDA Evraz в 2020 году на 13% г/г, что связано в основном с понижением их ожиданий относительно цен на ванадий до $35/кг ($48/кг в 2019 году). Более того, как следует из отчета, сырьевые аналитики Citi ждут цен на твердый коксующийся уголь в 2020 году на уровне $170 за тонну против $184 за тонну в 2019 году, что приведет к уменьшению EBITDA угольного сегмента компании примерно на $100 млн.

В то же время, соотношение риск/доходность, по мнению аналитиков, выглядит сбалансированно на текущих ценовых уровнях, и эксперты дают рекомендацию "держать" для бумаг Evraz.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций Evraz, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 5 фунтов стерлингов за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 3,8 фунта стерлингов за штуку.