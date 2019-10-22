Citi повысил рекомендацию для акций Evraz до "держать", но снизил оценку на 25%

Citi понизил прогнозную стоимость акций Evraz с 5,30 фунта стерлингов до 4 фунтов стерлингов за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Нитиша Агарвала и Ефрема Рави.

Между тем рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "продавать" до "держать".