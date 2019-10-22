Рубль вполне может продолжить умеренное укрепление в рамках недели - "Нордеа Банк"

Рубль заметно укрепляется на фоне позитивных новостей по торговым переговорам, прибавляя около 20 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Более того, в рамках недели рубль вполне может продолжить умеренное укрепление.

"Поддержку рублю оказывают как внешние, так и внутренние факторы, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - На глобальных площадках наблюдется оптимизм на фоне сообщений о продвижении Китая и США к подписанию первой фазы торговой сделки. При этом рубль укрепляется более заметно (почти на 0.3% в паре с долларом), чем валюты развивающихся стран в среднем (0.1%)".

По мнению экспертов банка, анализ за прошедшие полтора года показывает, что рубль систематически укрепляется более заметно, чем индекс валют развивающихся стран, при появлении позитивных новостей по торговой войне. Сегодняшняя ситуация на рынке вполне соответствует этим наблюдениям. Кроме того, поддержку рублю оказывает фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 октября. Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России.