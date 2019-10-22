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22 октября 2019 года 11:20
Рубль вполне может продолжить умеренное укрепление в рамках недели - "Нордеа Банк"
Рубль заметно укрепляется на фоне позитивных новостей по торговым переговорам, прибавляя около 20 копеек в паре с долларом и 30 копеек в паре с евро, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Более того, в рамках недели рубль вполне может продолжить умеренное укрепление. "Поддержку рублю оказывают как внешние, так и внутренние факторы, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - На глобальных площадках наблюдется оптимизм на фоне сообщений о продвижении Китая и США к подписанию первой фазы торговой сделки. При этом рубль укрепляется более заметно (почти на 0.3% в паре с долларом), чем валюты развивающихся стран в среднем (0.1%)". По мнению экспертов банка, анализ за прошедшие полтора года показывает, что рубль систематически укрепляется более заметно, чем индекс валют развивающихся стран, при появлении позитивных новостей по торговой войне. Сегодняшняя ситуация на рынке вполне соответствует этим наблюдениям. Кроме того, поддержку рублю оказывает фактор налогового периода, пик которого приходится на 25 октября. Умеренным источником поддержки остается и спрос на ОФЗ в преддверии пятничного заседания Банка России.
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22 октября 2019 года 18:46
ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании. Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда... читать дальше
.22 октября 2019 года 18:23
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогноз цен на нефть марки Brent в IV квартале 2019 года с $70 до $59 за баррель, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. Таким образом, согласно новым оценкам экспертов, средняя за 2019 год цена нефти составит... читать дальше
.22 октября 2019 года 17:55
Отыграв позитив по Брекзиту, пары евро-доллар и фунт-доллар постепенно разворачиваются вниз - "ВТБ Капитал Форекс"
Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции... читать дальше
.22 октября 2019 года 16:59
Рынок облигаций оказался между молотом и наковальней, говорится в комментарии руководителя отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркуса Алленшпаха. С одной стороны, слышится все больше опасений о начале глобальной рецессии, которая приведет к дальнейшему снижению доходности по... читать дальше
.22 октября 2019 года 15:28
По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают... читать дальше
.22 октября 2019 года 12:22
Давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются ниже $60/bbl, несмотря на повышенный аппетит к рисковым активам на фоне оптимистичных новостей по торговым переговорам, говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent и WTI остаются под умеренным давлением в утренние часы вторника, не реагируя на... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт... читать дальше
.21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в... читать дальше
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