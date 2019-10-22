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22 октября 2019 года 10:40
До конца недели пара USD/RUB укрепится в диапазоне 63,0-63,5 - Росбанк
Пара USD/RUB уверенно закрепилась ниже отметки 64,0, сообщается в комментарии аналитиков Росбанка. Укреплению российского рубля способствует как оптимизм инвесторов перед заседанием Банка России (SGe: -50бп), так и предстоящие крупные налоговые выплаты 25 октября. Таким образом, до конца этой недели эксперты Росбанка ожидают укрепление пары USD/RUB к диапазону 63,0-63,5 при поддержке спроса со стороны экспортеров. В дополнение, Банк России представил оценку фактических платежей по внешнему долгу нефинансовыми организациями в 4к'19. Расчёты регулятора показывают, что выплаты ожидаются на 17% меньше, чем в 4к'18, что также является положительным фактором для рубля. Таким образом, ослабление рубля в среднесрочном периоде будет крайне ограниченным при условии стабильности внешнего фона, полагают аналитики Росбанка. Пара EUR/RUB во вторник вплотную приблизилась к отметке 71. Помимо оптимизма на российском валютном рынке, положительный эффект оказало и ослабление позиций евро (EUR/USD 1,115, -0.15%) из-за вероятного переноса сроков Brexit до 31 января. От предстоящего заседания ЕЦБ в четверг рынок не ожидает сюрпризов, однако возможные сигналы о смягчении политики из-за сохраняющейся вялой статистики могут оказать давление на евро. "На этом фоне, мы ожидаем, что пара EUR/RUB может уверенно опуститься и закрепиться ниже отметки 71 в диапазоне 70,2-70,4", - прогнозируют в Росбанке.
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22 октября 2019 года 18:46
ITI Capital считает снижение котировок акций Северстали в последние два месяца чрезмерным и видит потенциал роста до 1151 руб./акция (+32% к текущему уровню) до конца 2020 г., говорится в обзоре компании. Цена акций Северстали с начала октября опустилась до минимума с 9 апреля 2018 г., когда... читать дальше
.22 октября 2019 года 18:23
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.22 октября 2019 года 17:55
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Тема Брекзита по-прежнему остаётся в фокусе внимания рынков, отмечается в комментарии начальника аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексея Михеева. После того, как парламент Великобритании в субботу и понедельник отказался выносить на голосование вариант соглашения с ЕС в редакции... читать дальше
.22 октября 2019 года 16:59
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.22 октября 2019 года 15:28
По итогам двух недель сезона отчетности финансовые результаты за III квартал текущего года опубликовали около 25% корпораций из индекса S&P 500, говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Пока что данные по прибыли примерно на 2% превышают... читать дальше
.22 октября 2019 года 12:22
Давление на нефтяные котировки может сохраниться, несмотря на оптимизм на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
Нефтяные котировки остаются ниже $60/bbl, несмотря на повышенный аппетит к рисковым активам на фоне оптимистичных новостей по торговым переговорам, говорится в обзоре аналитиков "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent и WTI остаются под умеренным давлением в утренние часы вторника, не реагируя на... читать дальше
.22 октября 2019 года 10:22
Картинка по нефти особо не меняется, диапазон 58-61 долл./барр. остается актуальным, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Мы продолжаем смотреть на сырье скептически, рассчитывая на продолжение снижения на фоне отсутствия интереса спекулянтов", - прогнозирует аналитик банка Екатерина Крылова.... читать дальше
.22 октября 2019 года 09:23
Фондовый рынок США вырос, падение акций Boeing ограничило подъем Dow Jones. Азиатские фондовые индексы растут на оптимизме в отношении сделки США и Китая. Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $58,84 за баррель читать дальше
.21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт... читать дальше
.21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в... читать дальше
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