Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи во вторник состоится со сдержанным отклонением в пределах 0,1-0,2%, вблизи отметки 2760 п., говорится в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2780 п.

"В первые часы торгов индекс МосБиржи может продолжить вчерашнюю консолидацию вблизи уровня открытия, - полагает эксперт. - Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать вечерняя публикация сентябрьских данных по изменению объема продаж на вторичном рынке жилья в США (17:00 мск)".