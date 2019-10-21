Мощный отскок в акциях "Яндекса" поддержал рост российского фондового рынка - БКС

Российский рынок акций начал неделю в позитивном ключе, индекс МосБиржи закрепился выше уровня 2750 пунктов, что с технической точки зрения открывает путь к 2800-2810 пунктам, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки. Подъему способствовали как внешние новости, так и внутренние корпоративные истории.

"Главной внутренней историей роста в понедельник стали акции "Яндекса", совершившие мощный отскок на новостях о том, что требования к "значимым интернет-ресурсам", которые должны найти отражение в соответствующем законопроекте, могут быть существенно смягчены - предельная доля владения для иностранного капитала в таких компаниях может быть повышена с 20% до 50%", - отмечает эксперт БКС.

В целом российский рынок получает поддержку со стороны умеренной активизации аппетитов к риску на глобальном уровне, на что среди прочего, по мнению Сергей Дейнеки, указывает динамика MSCI Emerging Markets. Под занавес торгов динамика роста отечественного рынка несколько сократилась на фоне снижения нефтяных цен - настроения на рынке "черного золота" продолжают сохранять в себе значительную долю неуверенности.

"Во вторник, по нашим прогнозам, вероятна консолидация индекса МосБиржи выше 2750 пунктов, - прогнозирует аналитик "БКС Премьер". - Несмотря на технически позитивную картину, отсутствие очевидных драйверов для роста и высокая лабильность внешних настроений вряд ли позволят сформировать четкий тренд в торговой сессии. Не исключаем, что на динамику отдельных бумаг окажут влияние корпоративные истории. Завтра свои операционные результаты за III квартал представят Полюс, Русгидро, в этот же день X5Retail опубликует финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО".