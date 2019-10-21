.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней. Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения широкого спектра заболеваний: офтальмологические проблемы, рак, ревматоидный артрит, астма, атопический дерматит, боль и инфекционные заболевания. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 16,6. 3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила диагональный уровень сопротивления и получила полноценный бычий импульс. После окончания небольшой коррекции рост может продолжиться.. 4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль. 5. Сильные продажи Dupixent в последнем квартале диверсифицировали базу доходов Regeneron и уменьшили зависимость от ведущего препарата Eylea. Одобрение препарата против рака кожи Libtayo также укрепило портфель компании. 5. Кризис опиоидов в США вдохнул новую жизнь в клиническую разработку ингибиторов фактора роста нервов (NGF) - танезумаба и фасинумаба. Это новые неопиоидные болеутоляющие средства. Фасинумаб разрабатывают и испытывают Regeneron совместно с Teva. Результаты 52-недельных клинических исследований этого перпарата будут известны уже в конце текущего года. 6. Аналитики ожидают сильного следующего квартального отчета этой компании. Риски открытия позиции: 1. Следующий квартальный отчёт выйдет 5 ноября. 2. Возможная реформа медицинского страхования в США. Вторая инвестиционная идея - Facebook, Inc.: продажа от текущих уровней: $185,85; целевой уровень: $172; стоп-лосс: $192,6; ожидаемая доходность: +7,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания, владеющая ею. Привлекательность идеи: 1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 31,4. 2. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена отбивается от локального горизонтального уровня сопротивления. 3. Усиления контроля за деятельность компании со стороны регулирующих органов. 4. Проект Libra в последнее время встречает множество препятствий и критики со стороны регуляторов, как в США, так и других странах. На прошлой неделе рабочая группа "G7" заявила, что подобные криптовалюты могут поставить под угрозу всю мировую валютную систему и финансовую стабильность. 5. В начале этого месяца крупнейшие платежные компании Mastercard и Visa стали последними партнерами, которые вышли из группы, стоящей за проектом Libra. Среди других ключевых участников, которые ранее вышли из группы, были Stripe, eBay, Booking, PayPal. Риски открытия позиции: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Следующий квартальный отчёт выйдет 30 октября. Третья инвестиционная идея - Tyson Foods, Inc.: покупка от текущих уровней: $82,42; целевой уровень: $89; стоп-лосс: $79,1; ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней. Tyson Foods, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая работает в пищевой промышленности . Компания является вторым по величине в мире производителем и продавцом мяса курицы , говядины и свинины. Привлекательность идеи: 1. Стабильные финансовые показатели компании. 2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,8. 3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена сейчас отбивается от горизонтального уровня поддержки в районе 80 долл. 4. Tyson Foods недавно объявила, что инвестировала в New Wave Foods, стартап, производящий заменитель креветок на растительной основе, рынок которого, как ожидают аналитики, будет большим, так как креветки являются одними из самых популярных морепродуктов. 5. Африканская чума свиней продолжает распространяться в Азии, что приводит к тотальной нехватки свинины, особенно страдает Китай. По данным правительства Китая, в сентябре импорт свинины в Китай вырос на 76% по сравнению с годом ранее. На прошлой неделе Tyson Foods заявила о полном прекращение использования препарата, рактопамина, что позволит в будущем существенно нарастить продажи в Китай и другие страны, где эта кормовая добавка запрещена. 6. Недавние заявления китайских и американских властей о возможном скором завершении торговой войны, что, согласно планируемому договору, приведет к росту закупок продовольствия Китаем из Штатов. Риски открытия позиции: 1. Изменение прогноза по результатам 4-го квартала в худшую сторону. 2. мСледующий квартальный отчёт выйдет 12 ноября.
.
21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в... читать дальше
.21 октября 2019 года 15:49
Ожидаем динамику цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается динамика цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики... читать дальше
.21 октября 2019 года 13:59
Соотношение вероятности сделки по Brexit и отсрочки выхода Великобритании из ЕС близко к 50/50 - Julius Baer
Прошедшая суббота, которую называли "супер-субботой" из-за вероятности прорыва в плане реализации Brexit, в итоге оказалась скорее "утраченной субботой", говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Палата общин британского парламента просто отложила принятие решения о соглашении... читать дальше
.21 октября 2019 года 10:19
Нефть не в силах выйти за предел диапазона 58-61 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В центре внимания обсуждения предстоящих торговых переговоров США и КНР (встреча намечена на ноябрь в ходе саммита APEC) и общее замедление темпов мировой экономики... читать дальше
.21 октября 2019 года 09:54
Фондовый рынок США закрылся в минусе под давлением акций Boeing, J&J. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть упала по итогам прошлой недели и продолжает дешеветь, Brent - $59,26 за баррель. читать дальше
.18 октября 2019 года 18:33
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября. Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне,... читать дальше
.18 октября 2019 года 18:00
Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс... читать дальше
.18 октября 2019 года 17:20
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.