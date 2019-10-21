ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319;

стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - американская биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве лекарств для лечения широкого спектра заболеваний: офтальмологические проблемы, рак, ревматоидный артрит, астма, атопический дерматит, боль и инфекционные заболевания.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 16,6.

3. С точки зрения технического анализа сейчас мы наблюдаем "бычий сигнал". Цена пробила диагональный уровень сопротивления и получила полноценный бычий импульс. После окончания небольшой коррекции рост может продолжиться..

4. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль.

5. Сильные продажи Dupixent в последнем квартале диверсифицировали базу доходов Regeneron и уменьшили зависимость от ведущего препарата Eylea. Одобрение препарата против рака кожи Libtayo также укрепило портфель компании.

5. Кризис опиоидов в США вдохнул новую жизнь в клиническую разработку ингибиторов фактора роста нервов (NGF) - танезумаба и фасинумаба. Это новые неопиоидные болеутоляющие средства. Фасинумаб разрабатывают и испытывают Regeneron совместно с Teva. Результаты 52-недельных клинических исследований этого перпарата будут известны уже в конце текущего года.

6. Аналитики ожидают сильного следующего квартального отчета этой компании.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 5 ноября.

2. Возможная реформа медицинского страхования в США.

Вторая инвестиционная идея - Facebook, Inc.: продажа от текущих уровней: $185,85; целевой уровень: $172; стоп-лосс: $192,6;

ожидаемая доходность: +7,5%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания, владеющая ею.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 31,4.

2. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена отбивается от локального горизонтального уровня сопротивления.

3. Усиления контроля за деятельность компании со стороны регулирующих органов.

4. Проект Libra в последнее время встречает множество препятствий и критики со стороны регуляторов, как в США, так и других странах. На прошлой неделе рабочая группа "G7" заявила, что подобные криптовалюты могут поставить под угрозу всю мировую валютную систему и финансовую стабильность.

5. В начале этого месяца крупнейшие платежные компании Mastercard и Visa стали последними партнерами, которые вышли из группы, стоящей за проектом Libra. Среди других ключевых участников, которые ранее вышли из группы, были Stripe, eBay, Booking, PayPal.

Риски открытия позиции:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Следующий квартальный отчёт выйдет 30 октября.

Третья инвестиционная идея - Tyson Foods, Inc.: покупка от текущих уровней: $82,42; целевой уровень: $89; стоп-лосс: $79,1;

ожидаемая доходность: +8%; временной горизонт удержания позиции - 30 дней.

Tyson Foods, Inc. - американская многонациональная корпорация, которая работает в пищевой промышленности . Компания является вторым по величине в мире производителем и продавцом мяса курицы , говядины и свинины.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. Текущая цена акций компании не выглядит высокой, P/E 13,8.

3. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена сейчас отбивается от горизонтального уровня поддержки в районе 80 долл.

4. Tyson Foods недавно объявила, что инвестировала в New Wave Foods, стартап, производящий заменитель креветок на растительной основе, рынок которого, как ожидают аналитики, будет большим, так как креветки являются одними из самых популярных морепродуктов.

5. Африканская чума свиней продолжает распространяться в Азии, что приводит к тотальной нехватки свинины, особенно страдает Китай. По данным правительства Китая, в сентябре импорт свинины в Китай вырос на 76% по сравнению с годом ранее. На прошлой неделе Tyson Foods заявила о полном прекращение использования препарата, рактопамина, что позволит в будущем существенно нарастить продажи в Китай и другие страны, где эта кормовая добавка запрещена.

6. Недавние заявления китайских и американских властей о возможном скором завершении торговой войны, что, согласно планируемому договору, приведет к росту закупок продовольствия Китаем из Штатов.

Риски открытия позиции:

1. Изменение прогноза по результатам 4-го квартала в худшую сторону.

2. мСледующий квартальный отчёт выйдет 12 ноября.