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21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть - Альфа-банк
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в ближайшие пять дней на фоне роста опасений по поводу перспектив роста и смягчения напряженности на Ближнем Востоке, - отмечают аналитики инвестбанка. - Поскольку следующее заседание OPEC+ запланировано на декабрь, краткосрочных драйверов роста цены на нефть нет на фоне увеличения добычи в США и роста экспорта".
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт... читать дальше
.21 октября 2019 года 15:49
Ожидаем динамику цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается динамика цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики... читать дальше
.21 октября 2019 года 13:59
Соотношение вероятности сделки по Brexit и отсрочки выхода Великобритании из ЕС близко к 50/50 - Julius Baer
Прошедшая суббота, которую называли "супер-субботой" из-за вероятности прорыва в плане реализации Brexit, в итоге оказалась скорее "утраченной субботой", говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Палата общин британского парламента просто отложила принятие решения о соглашении... читать дальше
.21 октября 2019 года 10:19
Нефть не в силах выйти за предел диапазона 58-61 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В центре внимания обсуждения предстоящих торговых переговоров США и КНР (встреча намечена на ноябрь в ходе саммита APEC) и общее замедление темпов мировой экономики... читать дальше
.21 октября 2019 года 09:54
Фондовый рынок США закрылся в минусе под давлением акций Boeing, J&J. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть упала по итогам прошлой недели и продолжает дешеветь, Brent - $59,26 за баррель. читать дальше
.18 октября 2019 года 18:33
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября. Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне,... читать дальше
.18 октября 2019 года 18:00
Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс... читать дальше
.18 октября 2019 года 17:20
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
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