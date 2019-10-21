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21 октября 2019 года 17:30
Иностранные компании ждут медленного роста бизнеса в РФ в ближайшие три года - опрос
Большинство представителей иностранных компаний, работающих в России, ждут медленного роста бизнеса в ближайшие три года, свидетельствуют данные опроса проведенного в июле-августе 2019 года в рамках исследования "Перспективы развития международного бизнеса в России", подготовленного EY для Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) при поддержке министерства экономического развития РФ. "91% участников опроса называют Россию стратегическим рынком. 85% опрошенных компаний ждут роста бизнеса в России в ближайшие три года, но предполагают, что он будет медленным. Быстрый рост ожидают компании медицинского и фармацевтического сектора (44%), строительной и инженерной отрасли (40%), энергетики (36%). Росту российского бизнеса помогут проекты в нескольких приоритетных направлениях, включая вывод новых продуктов и услуг на российский рынок (это планируют 49% всех компаний), расширение производства (40%), увеличение инвестиций в логистику (13%)", - говорится в пресс-релизе EY. По данным исследования, развитие не всегда будет связано с увеличением штата: около половины компаний собираются оставить численность персонала прежней. Сокращения планирует каждая десятая компания. При этом набирать персонал для обеспечения роста своего бизнеса планируют компании с меньшей выручкой: 47% компаний с выручкой до $300 млн планируют увеличить штат. "Это значительно больше, чем аналогичный показатель среди крупных компаний", - подчеркивается в исследовании. Среди ограничений для развития бизнеса в России компании называли быстро меняющееся законодательство, большое количество надзорных органов с разными целями, отсутствие понятной стратегии регулирования для большинства отраслей, а также несогласованность действий федеральных и региональных органов власти. Как показал опрос, иностранные инвесторы планируют развивать бизнес за счет выхода в российские регионы. При этом среди тех, кто выбирает новый регион для развития, самый важный фактор - налоговые условия и льготы, так считают 58% компаний. Второй по значимости фактор - возможность прямого диалога с региональной властью, его отметили 53% компаний. "Результаты опроса фиксируют заметные различия в приоритетах. Для азиатских компаний важнее всего налоговые льготы (75%), для европейских - близость к рынкам сбыта (70%), а для американских - возможность диалога с властью (71%) и доступность кадров (57%)", - говорится в исследовании. Среди наиболее привлекательных направлений участники исследования называли Москву и Московскую область, а также другие центральные регионы и северо-запад страны, преимущественно Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Интерес к регионам Дальнего Востока был отмечен среди ресурсодобывающих компаний и азиатских инвесторов. Более половины опрошенных международных компаний экспортируют произведенную в России продукцию в другие страны. "Об этом заявили 55%. Среди экспортеров больше всего компаний из Северной Америки (71%) и Европы (63%). Только треть азиатских компаний наладили экспорт в другие страны. Это объясняется тем, что они более молоды и нацелены прежде всего на внутренний российский рынок", - сообщается в пресс-релизе. Кроме того, в нем отмечается, что, по данным опроса, 61% компаний отмечают улучшение делового климата и позитивно оценивают усилия государства по его развитию. "Иностранные компании продолжат инвестировать в Россию: участники опроса рассчитывают вложить в страну $6,5 млрд в 2019 году. Почти половина этой суммы (44%) приходится на компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, проекты которых самые капиталоемкие. По части планируемого роста лидирует Азия: 41% азиатских компаний собираются увеличить инвестиции в 2019 году, среди европейских и американских компаний такие планы есть у 29%", - прокомментировал итоги исследования управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев. Опрос проводился в июле-августе 2019 года. Были опрошены 95 иностранных компаний, в том числе 53 компании, входящие в состав КСИИ. Участники опроса представляют все сектора экономики. В среднем эти компании работают в России 28 лет. Средняя выручка участников исследования по России составила $745 млн в 2018 году, для компаний-членов КСИИ этот показатель превышает $1,05 млрд. Средняя численность сотрудников - три тысячи человек.
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