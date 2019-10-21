Ожидаем динамику цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management

На текущей неделе ожидается динамика цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики из Китая, а также в свете надежд на торговое соглашение США и КНР и неопределенности на рынках, связанной с Brexit. По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю на 9,3 млн барр. при ожиданиях их увеличения лишь на 3,0 млн барр., указывает эксперт.