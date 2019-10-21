Raiffeisenbank снизил рейтинг акций Газпрома до "держать" и оценку на 6%

Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 255 рублей до 240 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация (рейтинг) с "покупать" до "держать".