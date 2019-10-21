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21 октября 2019 года 13:59
Соотношение вероятности сделки по Brexit и отсрочки выхода Великобритании из ЕС близко к 50/50 - Julius Baer
Прошедшая суббота, которую называли "супер-субботой" из-за вероятности прорыва в плане реализации Brexit, в итоге оказалась скорее "утраченной субботой", говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Палата общин британского парламента просто отложила принятие решения о соглашении с Брюсселем, предложенном премьер-министром Борисом Джонсоном. Вынесенная на рассмотрение бывшим консерватором сэром Оливером Летвином поправка, которая не позволяет одобрить сделку до тех пор, пока не будет принято необходимое законодательство для ее реализации, получила 322 голосов (против выступили 306 парламентариев). Поправка была внесена главным образом для того, чтобы заставить Джонсона попросить Брюссель отложить еще на 3 месяца крайний срок Brexit. Уже в субботу вечером стало известно, что премьер-министр Великобритании направил президенту Совета ЕС Дональду Туску письмо с просьбой об отсрочке. Однако позднее выяснилось, что документ был выслан без подписи Джонсона. С подписью в Брюссель было направлено другое письмо от премьера, в котором он выражал свое несогласие с продлением срока выхода Великобритании из ЕС. Субботние события, по мнению эксперта Julius Baer, стали еще одним ударом по Джонсону, но вероятность сделки по Brexit 31 октября еще остается. Премьер планирует провести очередное содержательное голосование по соглашению уже в понедельник и надеется принять законопроект о выходе страны из ЕС на этой неделе. Аналитики ожидают горячие дебаты с обилием критики, а спикер палаты представителей Джон Беркоу снова сможет поменять расклад сил, определив повестку работы парламента. Оппозиция может попытаться внести изменения в законодательство, чтобы создать Таможенный союз с ЕС или провести референдум по сделке. Тем временем шотландские националисты готовятся для дальнейших судебных исков против Джонсона из-за неподписания им письма. "На этой неделе новостной фон может привести к волатильности фунта стерлингов, - прогнозирует Дэвид Мейер. - Тем не менее, мы полагаем, что шансы на успех сделки увеличились почти до 50%, поскольку вероятность отсрочки удвоилась. В случае заключения сделки позднее на этой неделе, Brexit произойдет 31 октября и начнется переходный период, который сохранит текущий статус отношений Брюсселя и Лондона до конца 2020 года. В итоге появится много новых факторов неопределенности, таких как условия торгового режима между ЕС и Великобританией. Мы сохраняем нейтральный взгляд на британский фунт в краткосрочной перспективе".
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