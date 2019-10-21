Рубль, поддерживаемый налоговым периодом, может продолжить укрепление до уровня 63,5 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Позитив сохраняется на прогрессе в торговых переговорах между США и Китаем, валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США. Рынки в ожидании заседаний центральных банков обычно достаточно спокойны. На этом фоне рубль, поддерживаемый налоговым периодом, может продолжить укрепление до уровня 63,5 руб./$, что будет хорошей возможностью для покупки валюты, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".