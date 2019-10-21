Рынок может быть разочарован, поскольку уверенности в снижении ставки ЦБ на 50 б.п. в эту пятницу нет - "Уралсиб"

В целом по итогам двух недель кривая ОФЗ продемонстрировала снижение на 40–50 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб" Если ранее рынок был практически уверен, что в эту пятницу ставка ЦБ будет понижена на 25 б.п., то теперь появились ожидания более агрессивного пересмотра.

"Интрига будет снята уже скоро, предстоящее заседание ЦБ РФ определенно станет ключевым событием ближайшего времени для российского рынка, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - На наш взгляд, сейчас больше факторов в пользу понижения ставки на 25 б.п., чем на 50 б.п., так что риск разочарования для недавних покупателей все же присутствует. Однако очень много будет зависеть и от пресс-релиза по итогам заседания, и от обновленного макропрогноза, который должен быть представлен: рынок ждет сигналов о том, сколько снижений ставки впереди. С июня ключевая ставка была снижена уже трижды, суммарно на 75 б.п., и сейчас снижение на 50 б.п. нам представляется довольно резким шагом, учитывая присутствие проинфляционных факторов".