.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок может быть разочарован, поскольку уверенности в снижении ставки ЦБ на 50 б.п. в эту пятницу нет - "Уралсиб"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 октября 2019 года 12:34
Рынок может быть разочарован, поскольку уверенности в снижении ставки ЦБ на 50 б.п. в эту пятницу нет - "Уралсиб"
В целом по итогам двух недель кривая ОФЗ продемонстрировала снижение на 40–50 б.п., говорится в обзоре корпорации "Уралсиб" Если ранее рынок был практически уверен, что в эту пятницу ставка ЦБ будет понижена на 25 б.п., то теперь появились ожидания более агрессивного пересмотра. "Интрига будет снята уже скоро, предстоящее заседание ЦБ РФ определенно станет ключевым событием ближайшего времени для российского рынка, - отмечает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - На наш взгляд, сейчас больше факторов в пользу понижения ставки на 25 б.п., чем на 50 б.п., так что риск разочарования для недавних покупателей все же присутствует. Однако очень много будет зависеть и от пресс-релиза по итогам заседания, и от обновленного макропрогноза, который должен быть представлен: рынок ждет сигналов о том, сколько снижений ставки впереди. С июня ключевая ставка была снижена уже трижды, суммарно на 75 б.п., и сейчас снижение на 50 б.п. нам представляется довольно резким шагом, учитывая присутствие проинфляционных факторов".
.
Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
.
21 октября 2019 года 18:48
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: покупка от текущих уровней: $300,19; целевой уровень: $319; стоп-лосс: $291,5; ожидаемая доходность: +6,3%; временной горизонт... читать дальше
.21 октября 2019 года 17:54
На этой неделе вряд ли появятся факторы, которые поддержат цены на нефть, говорится в обзоре "Альфа-банка". На прошлой неделе цены на нефть практически не менялись; цена Brent колебалась на уровне ниже $60 за барр. "Эта неделя началась их снижением, и мы ожидаем, что оно продолжится в... читать дальше
.21 октября 2019 года 15:49
Ожидаем динамику цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель Brent на этой неделе - Sberbank Asset Management
На текущей неделе ожидается динамика цен на нефть в диапазоне $57-60 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. Нефть сорта Brent снизилась за неделю (минус 1,8% в цене) на фоне неоднозначной макроститистики... читать дальше
.21 октября 2019 года 13:59
Соотношение вероятности сделки по Brexit и отсрочки выхода Великобритании из ЕС близко к 50/50 - Julius Baer
Прошедшая суббота, которую называли "супер-субботой" из-за вероятности прорыва в плане реализации Brexit, в итоге оказалась скорее "утраченной субботой", говорится в комментарии экономиста Julius Baer Дэвида Мейера. Палата общин британского парламента просто отложила принятие решения о соглашении... читать дальше
.21 октября 2019 года 10:19
Нефть не в силах выйти за предел диапазона 58-61 долл./барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. В центре внимания обсуждения предстоящих торговых переговоров США и КНР (встреча намечена на ноябрь в ходе саммита APEC) и общее замедление темпов мировой экономики... читать дальше
.21 октября 2019 года 09:54
Фондовый рынок США закрылся в минусе под давлением акций Boeing, J&J. Рынки акций Азии растут, за исключением индексов материкового Китая. Нефть упала по итогам прошлой недели и продолжает дешеветь, Brent - $59,26 за баррель. читать дальше
.18 октября 2019 года 18:33
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк
На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября. Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне,... читать дальше
.18 октября 2019 года 18:00
Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс... читать дальше
.18 октября 2019 года 17:20
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке... читать дальше
.18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.