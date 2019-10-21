Нефть остается без поводов для устойчивого закрепления выше отметки 60 долл./бар. - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки в утренние часы мало меняются на фоне смешанных настроений на глобальных площадках, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $59,5/bbl, WTI - $53,8/bbl. В сложившихся условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent), полагают эксперты банка.

Определенную поддержку на старте недели ценам на нефть оказывают заявления китайской стороны о том, что КНР готова действовать совместно с США для решения торговых противоречий и достижения торговой сделки.

"Тем не менее, в условиях замедления глобальной экономики перспективы спроса на энергоресурсы остаются негативными, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - Так, еще одним подтверждением замедления мирового экономического роста и сокращения торговой активности в утренние часы стали данные по экспорту Южной Кореи (-19.5% г/г за первые 20 дней октября) и Японии (-5.2% г/г по итогам сентября). В результате, мы по-прежнему считаем, что в таких условиях нефтяные контракты вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent)".