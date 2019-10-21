Рубль может получить поддержку в рамках недели на фоне приближения пика налоговых платежей - "Нордеа Банк"

Рубль начинает неделю на комфортных уровнях (ниже отметки 64 в паре с долларом и вблизи 71,2 в паре с евро), сообщается в обзоре "Нордеа Банка". По мнению аналитиков банка, приближение пика налогового периода при в целом нейтральном внешнем фоне формируют предпосылки для умеренного укрепления рубля в течение недели.

"Европейские данные по PMI (в четверг), мягкая риторика от ЕЦБ и вероятное ослабление оптимизма по Brexit, скорее всего, позволят рублю чувствовать себя более уверенно в паре с евро, чем с долларом и вернуться в диапазон 70-71. Пятничное заседание Банка России имеет шансы завершиться снижением ключевой ставки сразу на 50 бп, однако, это вряд ли вызовет сильную реакцию в рубле", - прогнозируют эксперты "Нордеа Банка".