В понедельник ожидается сохранение рубля в диапазоне 63,60-64,10/USD - РФПИ

В понедельник ожидается сохранение рубля в диапазоне 63,60-64,10/USD, отмечает в своем комментарии главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Несмотря на довольно насыщенный внешний фон и неопределенность динамики сырьевых котировок, остающихся ниже US$60/брл., рубль в пятницу показал уверенный рост с 64,00 до 63,75/USD после комментариев главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Вашингтоне на полях осенних встреч МВФ, напоминает эксперт РФПИ. В интервью она заявила, что ЦБ может быть более решительным в снижении ставки в случае наличия рисков устойчивого сохранения инфляции ниже цели в 4%. Последовавшее за этим ралли в ОФЗ на фоне новой волны притока средств от нерезидентов поддержали рубль, несмотря на изменчивую динамику нефти.

"Последние данные CFTC по спекулятивной позиции в рубле (на 15 октября) указали на дальнейший рост чистой позиции до 48,8% от их общего числа с 44,4% неделей ранее, что является максимумом с июня, - указывает Дмитрий Полевой. - При этом во многом это изменение было обусловлено снижением "коротких" позиций спекулянтов, что объяснимо, учитывая уверенный рост рубля. Приближение налогов и стабильность курса может стимулировать более активные продажи экспортеров, которые, по нашему ощущению, частично занимали выжидательные позиции в попытке дождаться отскока. Однако значимость внешних факторов останется высокой, что может усилить волатильность".