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18 октября 2019 года 18:33

На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц. - Промсвязьбанк

На ближайшую неделю ориентиром для цен на золото станет движение в диапазоне 1480-1500 долл./унц., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Весьма вероятно, золото продолжит торговаться в узком коридоре вплоть до заседания ФРС 29-30 октября.

Цены на золото продолжают торговаться в узком диапазоне, оставаясь ниже 1500 долл./унц. "С одной стороны, росту спроса на рисковые активы и, как следствие, давлению на золото, на текущей неделе способствовало значительное продвижение переговоров по Brexit, а также позитивное, чем ожидалось начало сезона корпоративной отчетности в США, - отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. - С другой стороны, пересмотр в сторону понижения темпов роста мирового ВВП от МВФ, снижение розничных продаж и пром. производства в Штатах на 0,3% и 0,4% соответственно, что способствовало росту оценки вероятности снижения ставки ФРС на октябрьском заседании с 73% до 84% (по фьючерсам на ставку), а также слабеющий доллар и невыразительная статистика из Китая совокупно оказали ценам на золото некоторую поддержку, не позволив уйти ниже 1480 долл./унц.". В «плюс» продолжает играть и продолжающееся увеличение позиций в золотых ETF фондах.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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