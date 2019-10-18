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18 октября 2019 года 18:00
Британский индекс FTSE 250 может упасть на 10% при жестком Brexit - BNP
Ралли в секторе акций британских компаний, преимущественно работающих внутри страны, может прерваться, если парламент на выходных отвергнет предложения премьер-министра Бориса Джонсона относительно Brexit, сообщается в отчете BNP Paribas. По мнению аналитиков банка, британский фондовый индекс FTSE 250 может упасть на 10% при таком развитии ситуации. В то же время FTSE 100 может увеличиться из-за ослабления фунта стерлингов. В расчет этого индикатора входят акции крупнейших компаний Великобритании, значительная часть которых работает на экспорт. С прошлой пятницы FTSE 250 вырос примерно на 5% в ожидании достижения соглашения о выходе Британии из Европейского союза. Подъем индекса с начала текущего года составляет около 15,6% против 6,4% у FTSE 100. При этом эксперты BNP полагают, что FTSE 250 может прибавить еще 5% в том случае, если новое соглашение о Brexit пройдет парламент без изменений, сообщило агентство Bloomberg.
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18 октября 2019 года 18:33
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.18 октября 2019 года 17:20
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Реакция рынков на позитивные сообщения по Brexit в ходе торгов четверга была слишком оптимистичной - "Нордеа Банк"
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.18 октября 2019 года 10:32
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.18 октября 2019 года 09:31
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