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18 октября 2019 года 17:20
Рынки ждут итогов голосование по Брекзиту в субботу - "ВТБ Капитал Форекс"
В пятницу пара евро-доллар показала отметку 1,1147 и слегка обновила максимум против доллара, который был показан в четверг после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции заявили о достижении договоренности о сделке по Брекзиту, сообщается в комментарии начальника аналитического отдела ВТБ Капитал Форекс Алексея Михеева. Пара фунт-доллар максимум не обновила, остается примерно на фигуру ниже, в районе 1,2880. Рынки сегодня не готовы к сильным движениям по той простой причине, что в субботу парламент Великобритании будет голосовать по сделке с ЕС. Джонсону нужно 320 голосов, при том, что гарантированно он имеет только 259 голосов. "Предсказывать, чем закончится это голосование, никто не берется, - отмечает эксперт инвестбанка. - Даже несмотря на то, что ведущая партия Северной Ирландии ДЮП отказалась поддержать сделку, у Джонсона остаются шансы. Хотя бы потому, что его предыдущие поражения против Палаты общин были связаны с тем, что парламентарии отказывались идти против его линии "Брекзит любой ценой". Теперь за соглашение могут проголосовать даже группа из 21 депутата, которую Джонсон выгнал из консервативной партии за нарушение партийной дисциплины, кроме того, до 20 парламентариев-лейбористов могут проголосовать за соглашение, хотя лидер лейбористов Джереми Корбин охарактеризовал его как "предательскую сделку"". С другой стороны, на взгляд эксперта "ВТБ Капитал Форекс", противники Джонсона ничего не теряют, если сделка не состоится до 31 октября, ведь тогда, согласно решению парламента, Джонсон будет вынужден перенести срок Брекзита на 31 января 2020 года. Влиятельная газета The Guardian заявила, что вариант сделки Джонсона еще хуже, чем вариант Мэй. Парламентарии местного шотландского парламента тоже выступают против сделки. "Мы по-прежнему полагаем, что надо действовать по принципу "покупай на слухах, продавай на факте", - отмечает Алексей Михеев. - Согласно этому принципу, даже если Брекзит будет согласован парламентом Великобритании, все равно фунт и евро лучше продавать, поскольку положительный исход уже был заложен в цену. Кроме того, мы считаем, что даже такое событие как Брекзит не может отменить соображения более глобального порядка. Мы по-прежнему видим фундаментальные причины для роста доллара как валюты-убежища по мере приближения конца глобального экономического цикла. Выход данных по росту ВВП Китая за 3 кв. с ростом на уровне 6,0% г/г, на самом низком уровне с 1992 года, свидетельствует о том, что общий тренд на замедление мировой экономики продолжается. Полагаем, что пара евро-доллар близка к завершению коррекции и вскоре возобновится ее падение с целями в районе отметки 1,05".
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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