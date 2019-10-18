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18 октября 2019 года 16:24
Morgan Stanley пересмотрел с 25 бп до 50 бп прогноз снижения ЦБ РФ ключевой ставки 25 октября
(добавлен текст после 2-го абзаца) Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук. "Недельные данные по инфляции и последние заявления представителей ЦБ повысили нашу оценку вероятности снижения ключевой ставки 25 октября на 50 базисных пунктов до 60% с прежних 30%, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов теперь мы оцениваем в 30%", - пишет Слюсарчук. Экономист Morgan Stanley обращает внимание на то, что и первый зампред Банка России Ксения Юдаева, и председатель Банка России Эльвира Набиуллина на текущей неделе упомянули о возможности снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов. "Юдаева говорила о том, что есть факторы, которые говорят в пользу более быстрого смягчения денежно-кредитной политики, и что больший шаг (в 50 базисных пунктов) на октябрьском заседании совета директоров требует обсуждения. Более того, Набиуллина завила о том, что ЦБ РФ, обычно предпочитающий небольшие шаги в изменении ставки, допускает более решительное ее снижение", - говорится в обзоре Morgan Stanley. В нем также отмечается, что, согласно последним данным по инфляции в РФ, Слюсарчук ожидает замедления инфляции до 3,6% на конец октября и до 3% на конец 2019 года. Совет директоров Банка России 6 сентября принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало третьим аналогичным шагом за текущий год (после снижения в июне и июле). Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП пройдет 25 октября (неопорное), за ним последует опорное заседание 13 декабря. Как сообщалось, заявление Набиуллиной о возможности более решительного смягчения ДКП стало для некоторых аналитиков сигналом, что вариант снижения ставки сразу на 50 б.п. также может быть рассмотрен на заседании совета директоров в октябре. Так, по мнению главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого, данное заявление является совершенно четким сигналом о том, что вариант снижения ставки на 50 б.п. может обсуждаться наряду с ожидаемым большинством экспертов сокращением ставки на 25 б.п. Последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда это решение стало сюрпризом для рынка и аналитиков, ожидавших ее сокращения всего на 25 б.п.
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