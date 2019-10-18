Morgan Stanley пересмотрел с 25 бп до 50 бп прогноз снижения ЦБ РФ ключевой ставки 25 октября

Morgan Stanley пересмотрел прогноз снижения ключевой ставки Банком России по итогам предстоящего заседания совета директоров с 25 базисных пунктов до 50 базисных пунктов, сообщается в обзоре экономиста инвестбанка по РФ Алины Слюсарчук.

"Недельные данные по инфляции и последние заявления представителей ЦБ повысили нашу оценку вероятности снижения ключевой ставки 25 октября на 50 базисных пунктов до 60% с прежних 30%, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов теперь мы оцениваем в 30%", - пишет Слюсарчук.