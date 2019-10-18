Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на следующую неделю - 2715-2770 пунктов - БКС

Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на следующую неделю - 2715-2770 пунктов, сообщается в комментарии финансового аналитика "БКС Премьер" Сергея Дейнеки.

"Внешний фон на уходящей неделе можно оценить как осторожно оптимистичный, - отмечает эксперт. - По наиболее чувствительным темам - торговым переговорам США и КНР, Brexit - есть прогресс, но нет полной уверенности в конечном успехе. В первом случае несмотря на некоторое улучшение перспектив, сторонам еще предстоит искать взаимно устраивающие подходы в целом ряде сложных вопросов. В свою очередь, инвесторы также понимают, что и по новому варианту Brexit, вероятно, радоваться преждевременно - на днях британский парламент, как ожидается, рассмотрит сделку. Борису Джонсону нужно заручиться поддержкой Палаты общин, но у партии консерваторов там нет большинства".

Сдерживает интерес к покупке риска и положение с протестами в Гонконге. Власти города не согласовали заявку оппозиции на проведение нового антиправительственного митинга, назначенного 20 октября. Есть опасения, что возможный несанкционированный митинг в эти выходные усугубит ситуацию. Тема этих протестов становится все более чувствительной в политическом диалоге Пекина и Вашингтона, подчеркивает Сергей Дейнека.

В фокусе внимания инвесторов на будущей неделе продолжат оставаться финансовые результаты компаний США и статданные по крупнейшим экономикам. В пятницу Китай представил неплохие данные по промпроизводству в минувшем месяце г-г (+5,8% при прогнозе 5%), оценки по другим макропоказателям вышли в рамках ожиданий. Это несколько снизило уровень рыночных опасений по поводу возможной просадки китайской экономики, котировки нефти на этом фоне смогли достичь $60 за баррель.

По мнению эксперта "БКС Премьер", ЦБ РФ продолжит цикл смягчения: "Снижение проинфляционных рисков, смягчение ДКП в других странах и сохранение санкционных угроз в "спящем" режиме открывают перед российским регулятором возможность для более активного снижения ключевой ставки. По нашим оценкам, к концу года показатель может оказаться на уровне 6,25-6,75%. В свою очередь и ФРС также нацелена на дальнейшее смягчение монетарной политики - согласно Fed Watch, снижения ставки в настоящее время ожидают 83,4% инвесторов".

Также Сергей Дейнека полагает, что приближение свежих монетарных стимулов на будущей неделе может подпитывать общерыночный риск-аппетит. При этом следующая неделя на российском рынке будет также богата на корпоративные истории. Операционные результаты за III квартал представят Полиметалл, Полюс, Русгидро, ИнтерРАО, Лента, Русал, Акрон, Евраз, Распадская. В свою очередь финансовые результаты за 9М19 по МСФО представят X5 Retail, НЛМК, Mail.ru. Яндекс опубликует финансовые результаты за III квартал по US GAAP.