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18 октября 2019 года 14:22
Ключевая ставка ЦБ РФ может снизиться до 6% в I полугодии 2020 года - БКС
Текущие вербальные интервенции главы ЦБ РФ позволяют увеличить оценки вероятности снижения ключевой ставки на 50 б.п. по итогам октябрьского заседания, сообщается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Ранее мы указывали, что видим вероятность для имплементации такого снижения, однако наши "базовые" ожидания исходили из снижения уровня ключевой ставки в октябре до отметки 6,75%, - напоминает эксперт. - В настоящий момент мы полагаем, что вероятность снижения ставки на 50 и на 25 б.п. находится на одинаковых уровнях, а то, что ставка в октябре будет снижена, почти не вызывает у нас сомнений". Также Антон Покатович полагает, что реализация шага снижения ключевой ставки в 50 б.п. в октябре формирует потенциал для наличия "интриги" на закрывающем год заседании Банка России. "По нашим оценкам, с вероятностью в 30% ключевая ставка в конце года может испытать ещё одно снижение до уровня 6,25%, - указывает аналитик "БКС Премьер". - Более того, как на октябрьском, так и на декабрьском заседании монетарный регулятор может снова вернуться к вопросу рассмотрения изменений нейтрального диапазона ключевой ставки. Изменение диапазона нейтральной реальной ставки с текущих 2-3%, до, например, 2-2,5% усилит потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году". В настоящий момент прогнозы эксперта "БКС Премьер" по ключевой ставке на конец 2019 года формируются в диапазоне 6,25-6,75%. "В свою очередь, в рассматриваемых нами сценариях в перспективе I полугодия 2020 года мы видим существенную вероятность снижения ставки до уровня 6%, - отмечает Антон Покатович. - Наиболее активные предпосылки для таких движений ставки ЦБ складываются в плоскости инфляционных процессов - в начале 2020 года инфляция может опускаться до уровней 2,2-2,5% г/г. В том случае если в следующем году проинфляционные риски не получат значительного усиления со стороны более активного расходования бюджетных средств (сохранение "сжатого" потребительского спроса может сохранить существенное давление на темпы роста потребительских цен), то наш оптимистичный сценарий предполагает начало движения ставки к уровням ниже 6% во втором полугодии следующего года".
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