Обилие разочаровывающей статистики в США заставит ФРС снова снизить ключевую ставку - Julius Baer

Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля.

В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение сильных показателей по потребительскому сектору. Тем не менее, высокая волатильность месячных данных и их частые пересмотры снижают значение опубликованной статистики. "Бежевая книга" американского Федрезерва показала "незначительный или умеренный" рост экономики США и содержала пересмотренные в сторону понижения прогнозы роста.

"Промышленное производство в сентябре сократилось больше, чем ожидалось (на 0,4%), но рост за август был пересмотрен в сторону повышения, тогда как забастовка на предприятиях General Motors привела к искажению сентябрьских данных, - отмечает Дэвид Коль. - Производственный индекс от ФРБ Филадельфии сократился сильнее ожиданий, но субиндексы опроса были очень сильными, в большей степени совпадая с более позитивным, чем ожидалось, индексом производственной активности NY Empire State, который был опубликован ранее на неделе".

Компоненты новых заказов и занятости улучшились. Результаты опроса ФРБ Филадельфии соответствуют индексу от Института управления поставками (ISM) на уровне выше 50 п., то есть заметно превышают его последние разочаровывающие значения.

"Обилие разочаровывающей статистики поддерживает наше ожидание того, что ФРС США снова снизит целевую ставку по федеральным фондам, чтобы обеспечить дополнительную страховку от замедления роста экономики", - заключает эксперт Julius Baer.