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18 октября 2019 года 11:21
Реакция рынков на позитивные сообщения по Brexit в ходе торгов четверга была слишком оптимистичной - "Нордеа Банк"
Евро и фунт в четверг получили поддержку в паре с долларом после сообщений о том, что ЕС и Великобритания достигли консенсуса по сделке Brexit, а все 27 глав государств по итогам саммита ЕС одобрили обновленный вариант соглашения, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Тем не менее, на взгляд аналитиков банка, реакция рынков на данные события была слишком оптимистичной, так как теперь данное соглашение должно быть одобрено британским парламентом. "Такой вариант событий вызывает большие сомнения в условиях того, что немало парламентариев, включая представителей демократической партии Северной Ирландии, уже заявили о готовности проголосовать «против». Голосование по сделке в парламенте Великобритании состоится завтра, и мы по-прежнему считаем, что базовым сценарием дальнейшего развития событий является продление сроков сделки Brexit. Отметим, что сегодня день не богат на макроэкономические данные, а внимание могут привлечь разве что выступления представителей ФРС в вечерние часы", - отмечают эксперты "Нордеа Банка".
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18 октября 2019 года 13:10
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.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:12
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.18 октября 2019 года 10:32
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.18 октября 2019 года 09:31
S&P 500 закрылся вблизи исторического пика благодаря сделке по Brexit и позитивным отчетам. Большинство рынков акций АТР снижается на слабых статданных из Китая. Нефть дешевеет на данных об ослаблении роста ВВП Китая, цена Brent упала до $59,62 за баррель. читать дальше
.17 октября 2019 года 18:03
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.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.17 октября 2019 года 09:48
Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель. читать дальше
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