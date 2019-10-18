Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR НЛМК до "покупать" после переоценки сектора

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Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам пересмотра для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для акций Evraz, GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК).

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Evraz (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 5,40 (текущая цена - 4,0), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Северсталь - 18,00 (текущая цена - 13,8), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ММК - 9,80 (текущая цена - 7,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НЛМК - 20,80 (текущая цена - 20,0), рекомендация - покупать.