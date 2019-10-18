Ренессанс Капитал поднял рейтинг GDR НЛМК до "покупать" после переоценки сектора

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" пересмотрела прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре ИК.

По итогам пересмотра для GDR "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) была повышена рекомендация (рейтинг) с "держать" до "покупать".

Кроме того, рекомендация "покупать" была подтверждена для акций Evraz, GDR "Северстали" (MOEX: CHMF) и GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК).