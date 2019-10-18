Ожидается умеренно негативный старт торгов на российском фондовом рынке в пятницу - Инвестиционная палата

Ожидается умеренно негативный старт торгов на российском фондовом рынке, говорится в комментарии риск-менеджера Инвестиционной палаты Александра Крылова. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы на открытии торгов пятницы расположились в "красной зоне", цены на сырьевые товары и энергоносители так же находятся под давлением.Среди корпоративных событий стоит отметить планируемую публикацию финансовых результатов компании Северсталь по МСФО за III квартал 2019 года.

"Сезон квартальной отчетности будет продолжен на следующей неделе, где ключевым событием станет очередное заседание ЦБ РФ. В целом, в краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения консолидации отечественных фондовых индексов в текущих границах", - заключает эксперт.