Открытие индекса МосБиржи ожидается в пятницу с умеренным понижением около 0,1-0,3%, в районе 2740-2745 п.- ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи ожидается в пятницу с умеренным понижением около 0,1-0,3%, в районе 2740-2745 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

"В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение внешнего фона, - полагает эксперт ИК "Алго Капитал". - Позднее он может перейти в состояние консолидации. Некоторую поддержку российскому рынку акций должен оказать тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent заметно подорожали вчера вечером".

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников торгов останется динамика нефтяных котировок. Виталий Манжос не исключает вечернего улучшения настроений в связи с ожиданиями возможного одобрения в субботу сделки по Brexit.