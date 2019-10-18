Ждем открытия отечественного рынка акций в районе нуля - Алор Брокер

Американские фьючерсы в очень легком минусе, но зато полпроцента теряет нефть, сообщается в комментарии аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова. Примерно такая же картина наблюдалась и в четверг, однако с открытием европейских площадок на рынок пришел позитив, и все рисковые активы развернулись вверх.

"Поэтому ждем открытия отечественного рынка в районе нуля, а дальнейшая динамика будет определяться внешним фоном, поскольку собственные идеи на рынке лишь точечные, - прогнозирует эксперт. - В принципе на мировом рынке настроения улучшаются, в том числе и в результате достижения соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Это решение еще должен утвердить британский парламент, но в целом новость может отыгрываться и дальше".

Радует аналитика "Алор Брокер" и достижение соглашения между Турцией и США: "Введение жестких американских санкций в отношении Турции неизбежно затронуло бы все развивающиеся рынки, и прежде всего Россию как одного из основных партнеров Турции".

По мнению Алексея Антонова, во второй половине дня не будут исключены желания зафиксировать часть прибыли, но особых рисков, за исключением общей слабости российского рынка, для переноса спекулятивных лонгов через выходные мы не видим