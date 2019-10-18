.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В пятницу ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
18 октября 2019 года 09:13
В пятницу ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов индекса МосБиржи - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок завершил торги четверга локальным ростом на 0,2%, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского. Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке в 2750 пунктов, и, учитывая смешанный внешний фон на глобальных рынках, развивать позитивную тенденцию в пятницу, по мнению эксперта, может быть затруднительно - ожидается переход к боковой динамике вблизи отметки в 2750 пунктов. "При этом, учитывая голосование в британском Парламенте на выходных, начало следующей недели на глобальных рынках теоретически может быть отмечено ростом торговой активности, что может задать тон для краткосрочной динамики российского рынка, - прогнозирует Михаил Поддубский. - Из корпоративных событий на сегодняшний день отметим публикацию данных по МСФО Северстали за третий квартал".
.
18 октября 2019 года 13:10
Экономический рост в Китае в III квартале замедлился до 6,0% в годовом исчислении, сообщается в комментарии экономиста Julius Baer Софи Альтерматт. Главными причинами этого, по мнению эксперта, стали ухудшение динамики внутреннего и внешнего спроса в условиях сохраняющегося внешнеторгового... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:41
Опубликованная на этой неделе макроэкономическая статистика по США была неоднозначной и в большей степени разочаровывающей для рынков, говорится в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. В сентябре стержневой индекс розничных продаж стагнировал несмотря на сохранение... читать дальше
.18 октября 2019 года 12:12
На фоне слабых данных по китайскому ВВП нефтяные котировки, вероятно, завершат неделю ниже $60/bbl, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки остаются под давлением и по-прежнему торгуются ниже отметки $60/bbl на старте пятницы. В утренние часы на нефтяной рынок негативно влияла... читать дальше
.18 октября 2019 года 11:21
Реакция рынков на позитивные сообщения по Brexit в ходе торгов четверга была слишком оптимистичной - "Нордеа Банк"
Евро и фунт в четверг получили поддержку в паре с долларом после сообщений о том, что ЕС и Великобритания достигли консенсуса по сделке Brexit, а все 27 глав государств по итогам саммита ЕС одобрили обновленный вариант соглашения, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Тем не менее, на взгляд... читать дальше
.18 октября 2019 года 10:32
У нефти нет поводов к росту, говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Сохраняем ориентир 58-61 долл./барр. на ближайшее время, опасаясь его проторговки вниз при ухудшении общерыночного сантимента", - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова. Нефть Brent на утро пятницы вновь под давлением ввиду... читать дальше
.18 октября 2019 года 09:31
S&P 500 закрылся вблизи исторического пика благодаря сделке по Brexit и позитивным отчетам. Большинство рынков акций АТР снижается на слабых статданных из Китая. Нефть дешевеет на данных об ослаблении роста ВВП Китая, цена Brent упала до $59,62 за баррель. читать дальше
.17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.