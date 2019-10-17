.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Аналитики разошлись в оценке дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2020г в рамках новой дивидендной политики
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 октября 2019 года 19:04
Аналитики разошлись в оценке дивидендов ЛУКОЙЛа по итогам 2020г в рамках новой дивидендной политики
Аналитики разошлись в оценке дивидендов "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики, следует из обзоров инвестбанков. Разброс в прогнозах дивидендной доходности по итогам 2020 года с учетом новых правил составляет от 8% до 16%. Один из наиболее оптимистичных прогнозов дают в "БКС Глобал Маркетс". Как сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Василия Мордовцева, по их оценке, с 2020 года дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может составить 15-16%. "Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" может вырасти до 15-16% с 2020 года при снижении объема выкупа. Доходность скорректированного FCF (свободный денежный поток) "ЛУКОЙЛа" составляет около 15% и предполагает аналогичную дивдоходность за 2020 год. Компания уже отметила, что интенсивность выкупа снизится и будет зависеть от ситуации на рынке, в отличие от первой половины 2019 года", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". При этом, по оценке Таченникова и Мордовцева, скорректированный FCF предполагает дивдоходность акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8% за весь 2019 год в отсутствие новых выкупов до конца года. Аналитики Sberbank Investment Research Андрей Громадин и Анна Котельникова ожидают, что дивидендная доходность по итогам 2020 года у акций "ЛУКОЙЛа" составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), если новых случаев выкупа не будет. "Мы не ожидаем дополнительного распределения свободных денежных потоков в этом году: совокупная доходность (с учетом обратного выкупа - прим. ИФ) за 2019 год составит 12% (дивиденд $5,4 на акцию подразумевает доходность 6%). Если новых случаев выкупа не будет, по нашим оценкам, дивидендная доходность 2020 года составит 13% (дивиденд на акцию $11,4), а 2021 года - 16% (дивиденд на акцию $14)", - говорится в обзоре. Аналитик корпорации "Уралсиб" (MOEX: USBN) Алексей Кокин, тоже прогнозирует дивидендную доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года на уровне 12-13%. "В целом компания подтвердила свою приверженность распределению FCF в полном объеме между акционерами, однако в новой дивидендной политике дивидендным выплатам отдается приоритет перед выкупом собственных акций. Это может повысить предсказуемость общего объема средств, возвращаемых акционерам. Кроме того, дополнительный FCF при цене нефти выше $50 за баррель будет также направляться на дивиденды. Исходя из общей суммы средств, которые, по нашим прогнозам, будут направлены на выкуп акций в 2019 году и дивидендов за 2019 год (промежуточных и окончательных), и предполагая, что 2020 год будет близок к 2019 году по основным параметрам, можно ожидать дивидендную доходность 12-13% по итогам 2020 года", - говорится в обзоре Кокина. По оценкам аналитиков "ВТБ Капитала", дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2020 год могут вырасти до 467 рублей одну акцию (доходность - 8,1%) при ценах на нефть марки Brent в районе $57,50 баррель и курсе рубля - 66,80 руб./$1), а также капиталовложениях на сумму 500 млрд рублей, в случае если компания не будет проводить выкупов акций в течение года (согласно новым принципам). Кроме того, в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Лукашова, Екатерины Родиной, Александра Донского, Айдара Сафина и Бекзода Сарикова отмечается, что в связи с принятием "ЛУКОЙЛом" новой дивидендной политики и принципов проведения обратных выкупов они могут сделать следующие выводы: "Компания стремится обеспечивать доходность для акционеров через дивидендные выплаты, чем через обратные выкупы, что, однако, не влияет на общую доходность". Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Александр Бурганский и Олег Чистюхин тоже дают относительно скромный прогноз дивидендов "ЛУКОЙЛа" по итогам 2020 года в рамках новой дивидендной политики. "Теперь мы оцениваем размер дивидендов по итогам 2019 года в 375 рублей на акцию (дивидендная доходность 6,6%) и по итогам 2020 года в 525 рублей на акцию (дивидендная доходность 9,2%)", - говорится в обзоре ИК.
.
17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.17 октября 2019 года 09:48
Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель. читать дальше
.16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.16 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения. В то же время МВФ выпустил... читать дальше
.16 октября 2019 года 09:43
Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.