Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка.

Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".