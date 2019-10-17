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Главная / Аналитикам / Аналитика / Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
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17 октября 2019 года 17:29
Sberbank CIB возобновил анализ En+ Group с рекомендацией "покупать" для ее GDR
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, возобновил анализ En+ (MOEX: ENPL) Group, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка. Прогнозная стоимость глобальных депозитарных расписок En+, рассчитанная аналитиками Sberbank Investment Research, составляет $10,97 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".
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17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.17 октября 2019 года 09:48
Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель. читать дальше
.16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.16 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения. В то же время МВФ выпустил... читать дальше
.16 октября 2019 года 09:43
Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель. читать дальше
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