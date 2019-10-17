Рассчитываем на формирование курса в диапазоне 63,4-65,7 руб./долл. во второй половине октября - первой половине ноября - БКС

В четверг курсу рублевой валюты удается укрепиться выше 64 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Основным драйвером умеренного укрепления рубля является рыночный risk-on, который сейчас поддерживается новостным фоном по Brexit. Эксперт рассчитывает на формирование курса российской валюты в диапазоне 63,4-65,7 во второй половине октября - первой половине ноября.

"Тем не менее, потенциал укрепления в рубле, на наш взгляд, остается ограниченным, - указывает Антон Покатович. - Полагаем, что текущее улучшение рыночных аппетитов к покупке риска главным образом вызвано действиями мировых монетарных регуляторов - сейчас на рынки одновременно поступает ликвидность со стороны ФРС, ЕЦБ и Банка Японии. Более того, объемы покупок коротких бумаг со стороны Федрезерва в $60 млрд в месяц оцениваются нами как весьма масштабные и поэтому могут рассматриваться как полноценное монетарное стимулирование рыночной конъюнктуры. В результате мы полагаем, что основной импульс поддержки рынков поступает именно со стороны одновременных усилий трех основных "источников" мировой ликвидности. В то же время торговые переговоры США и Китая, как и информационной фон по Brexit в данный момент воспринимаются нами как "вспомогательные" факторы для восстановления рыночного оптимизма".

По мнению эксперта "БКС Премьер", в перспективе ближайшего месяца баланс в рыночных настроениях может продолжить смещение в сторону оптимизма, что отразится поддержкой рисковых активов, включая рубль и нефть. "Заметим, что данное предположение видится нам адекватным при отсутствии новых витков обострений в торговой плоскости. Однако курс рубля также будет оставаться на территории сезонного давления, которое будет абсорбировать часть вышеуказанной возможной поддержки. В этой связи ожидаем формирования курса российской валюты в диапазоне 63,4-65,7 во второй половине октября - первой половине ноября", - заключает Антон Покатович.