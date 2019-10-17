ФРС США успокаивает рынки в период повышенного политического шума - Julius Baer

Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на иррациональной динамике рынков, - отмечает директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. - Мы по-прежнему наблюдаем множество факторов, способствующих долгосрочному восходящему тренду на фондовых площадках в условиях замедлившегося экономического роста и низкого уровня инфляции".

Совет управляющих Федеральной резервной системы США принял решение о покупках казначейские бумаг на сумму 60 млрд долларов в месяц в течение как минимум следующих шести месяцев. "Прагматичным и расчетливым увеличением объема активов на своем балансе ФРС хочет снять напряженность на американском денежном рынке, - указывает Ив Бонзон. - Известно, что принятое после банкротства Lehman Brothers регулирование требует, чтобы банки держали беспрецедентный объем резервов, в частности, в высоколиквидной наличности. В результате, мы были свидетелями того, как ликвидность у банков росла вместе с их кредитным портфелем".

В последнем квартале 2018 года Федеральный резерв спровоцировал хаос на финансовом рынке, когда продолжал повышать процентные ставки и сокращать свой баланс в то время, когда остальной мир был заинтересован в снижении ставок. Теперь же ФРС действовала очень быстро и эффективно. Рынку важно осознавать, что самый значимый для мировой экономики центробанк вернулся к надежному и прагматичному проведению денежно-кредитной политики, подчеркивает эксперт Julius Baer.