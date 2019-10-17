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17 октября 2019 года 14:59
Российский фондовый рынок незначительно подрастает на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 17 октября, российский фондовый рынок незначительно подрастает вслед за "зеленеющими" европейскими площадками и на фоне общего оптимистичного настроя инвесторов, говорится в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой. Так, индекс МосБиржи подрастает на 0,3%, в то время как РТС - даже на 0,6% за счет укрепления курса рубля на 0,2%. На азиатских рынках не было единой динамики, они завершили день разнонаправленно (от -0,7% до +1,1%), в то время как европейские индексы единогласно растут (+0,4-0,7%) на фоне сообщений о достижении нового соглашения Лондона и Брюсселя. Несмотря на то, что детали соглашения раскрыты не были, разрешение имеющихся противоречий между Великобританией и Северной Ирландией, о чем говорится в новостях, заметно повышает шансы на заключение сделки по Brexit в срок, то есть до конца октября, полагает София Кирсанова. "Последнее было бы безусловно позитивно, однако большинство инвесторов сейчас больше смотрит на статистику по США и Китаю, а также на отношения двух стран в том числе и за периметром торговых переговоров, - указывает эксперт УК. - Поскольку частичное соглашение, заключенное Пекином и Вашингтоном неделю назад, официально будет подписано только через месяц, на встрече двух президентов на саммите АТЭС в Чили, важное значение имеют любые новости, ведь позиция американского президента поменяться может очень быстро. Китай уже увеличил покупки сельхозпродукции из США, как требует заключенное соглашение, однако министр финансов США Стивен Мнучин все же подчеркивает, что стороны еще не закончили работу по согласованию условий сделки".
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17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.17 октября 2019 года 09:48
Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель. читать дальше
.16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.16 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения. В то же время МВФ выпустил... читать дальше
.16 октября 2019 года 09:43
Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель. читать дальше
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