Интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным - Райффайзенбанк

Результаты аукциона Минфина в среду свидетельствуют о том, что интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным, говорится в обзоре Райффайзенбанка.

Погашение выпуска ОФЗ с плавающей ставкой купона не привело к всплеску спроса на размещавшиеся вчера 19-летние ОФЗ 26230: спрос составил всего 46 млрд руб. (против 80 млрд руб. на предшествующем аукционе). Однако из-за повышенных ожиданий дальнейшего снижения доходностей большая часть поданных заявок не предполагала никакой премии ко вторичному рынку, что позволило Минфину реализовать 29,6 млрд руб. с YTM 6,94%. "Это меньше, чем было продано неделю назад (41,9 млрд руб. по 15-летним ОФЗ 26225). Таким образом, интерес к ОФЗ снижается, но все еще остается повышенным", - отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Наличие относительно большого интереса к длинным ОФЗ даже на таких уровнях доходностей, по мнению эксперта инвестбанка, свидетельствует о том, что некоторые участники ожидают ключевую ставку даже ниже 6% (исходя из того, что равновесный спред по длинным выпускам составляет 100 б.п. при стабильной ключевой ставке) в течение следующих 12-18 мес. Денис Порывай считает такой сценарий вероятным, если ФРС придется снижать долларовую ставку до околонулевых значений, однако существенный риск представляют цены на нефть.