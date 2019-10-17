"Уралсиб" ждет формирования книги заявок по ставке первого купона нового выпуска бондов Белгородской области у нижней границы ориентира по доходности или чуть ниже, сообщается в обзоре корпорации.

Белгородская область (-/-/-) проведет в четверг конкурс по определению ставки первого купона для нового выпуска облигаций объемом 2 млрд руб. Срок обращения бумаг – пять лет, предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% в дату выплаты 12-го купона и по 25% в дату выплаты 16-го купона и в дату погашения. Дюрация составляет примерно 3,27 года. Ориентир по ставке купона установлен на уровне 7,2–7,4%, что соответствует доходности к погашению 7,4–7,61% и премии к кривой ОФЗ 100–120 б.п.

"Финансовое положение региона остается устойчивым, - отмечают аналитики "Уралсиба" Ольга Стерина и Ирина Лебедева. - Так, в последние несколько лет консолидированный бюджет исполняется с профицитом, долговая нагрузка остается вполне умеренной – по итогам прошлого года долг области составил около 35% собственных доходов. Сейчас в обращении находятся шесть выпусков облигаций региона, два из которых погашаются в следующем году, а еще два – в 2021 г.".

В качестве ориентира для сравнения аналитики "Уралсиба" использовали выпуск облигаций Белгородской области, размещенный в августе этого года. Сейчас он торгуется с доходностью 7,35%, что соответствует премии к кривой ОФЗ в 95 б.п. Эксперты ждут формирования книги заявок вблизи нижней границы ориентира по доходности или чуть ниже.