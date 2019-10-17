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17 октября 2019 года 11:32
Российская валюта остается в тренде остальных валют развивающихся стран - "Нордеа Банк"
Российская валюта в среду умеренно укреплялась в паре с долларом (+0,3%) и осталась практически без изменений в паре с евро, говорится в обзоре "Нордеа Банка". В целом российская валюта остается в тренде остальных валют развивающихся стран. При этом постепенно начинают действовать и внутренние факторы поддержки в виде приближающегося пика налогового периода (25 октября), а также устойчивого спроса на российские ОФЗ в преддверие дальнейшего смягчения монетарной политики. Прошедший накануне аукцион по размещению ОФЗ вновь встретил устойчивый спрос в объеме 66 млрд руб., объем размещения составил 35 млрд руб. По мнению экспертов "Нордеа Банка", до конца недели основным фактором риска для рубля выступает предстоящая завтра публикация статистики по росту ВВП в Китае в третьем квартале. "В остальном новостной фон остается минимальным за исключением продолжающихся переговоров по Brexit, которые в нашем базовом сценарии вряд ли приведут к выходу Великобритании из ЕС до 31 октября, как предполагают текущие договоренности", - заключают аналитики банка.
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17 октября 2019 года 18:03
Американским компаниям вновь удалось понизить ожидания рынка до уровня, который будет довольно легко превзойти, сообщается в комментарии директора по управлению инвестициями Julius Baer Ива Бонзона. "В итоге, мы ожидаем большое число положительных сюрпризов по росту прибыли и слабую реакцию... читать дальше
.17 октября 2019 года 15:45
Политический шум - это внешний фактор для рынков, который сложно прогнозировать, говорится в комментарии Julius Baer. "Пока мы можем быть уверены в том, что он не вызовет системный кризис или рецессию, мы должны концентрироваться на фундаментальных индикаторах и противостоять соблазнам играть на... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:45
Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению... читать дальше
.17 октября 2019 года 10:07
Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько... читать дальше
.17 октября 2019 года 09:48
Фондовый рынок США закрылся в среду "в минусе" на слабых статданных. Единой динамики на рынках акций Азии в четверг не сформировалось. Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent торгуется ниже $59 за баррель. читать дальше
.16 октября 2019 года 15:07
После выхода данных по розничным продажам в США баррель Брент продолжит торговаться в текущем диапазоне $58,5-59,0 - Sberbank CIB
Внимание инвесторов направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь (публикация ожидается в 15:30 мск), отмечается в комментарии Sberbank CIB Михаила Шейбе. По мнению эксперта, эта статистика прояснит текущее состояние потребительского сектора в стране и покажет, смогут... читать дальше
.16 октября 2019 года 13:34
Внимание инвесторов в среду будет направлено в основном на данные по розничным продажам в США за сентябрь - Sberbank CIB
В среду в центре внимания инвесторов данные по розничным продажам в США (15:30 мск) и новый выпуск Бежевой книги ФРС. Если в течение дня будут достигнуты хотя бы устные договоренности о выходе Великобритании из ЕС со сделкой, то цены на золото, на взгляд аналитика Sberbank CIB Марии Красниковой,... читать дальше
.16 октября 2019 года 12:40
Цены на нефть вряд ли смогут устойчиво закрепиться выше отметки $60/bbl (Brent) в текущих условиях - "Нордеа Банк"
МВФ во вторник ухудшил прогноз по росту мировой экономики в 2019 и 2020 годах, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". Новые сообщения МВФ о том, что мировая экономика находится в синхронном замедлении, ухудшают и без того негативные перспективы роста спроса на энергоносители. "В этих условиях цены... читать дальше
.16 октября 2019 года 10:27
Цены на нефть остаются в зоне 58-62 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка. По мнению аналитика банка Екатерины Крыловой, смягчение риторики ЕС в отношении Brexit и надежды на заключение соглашения в ближайшее время удерживают сырье от дальнейшего снижения. В то же время МВФ выпустил... читать дальше
.16 октября 2019 года 09:43
Индекс Dow закрылся на 3-недельном максимуме благодаря хорошему началу сезона отчетности. Рынки акций Азии растут вслед за США, исключение - материковый Китай. Нефть слабо восстанавливается после двух дней падения, Brent - выше $58,8 за баррель. читать дальше
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