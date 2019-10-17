Ожидаем консолидации рынка ОФЗ на достигнутых уровнях до октябрьского заседания регулятора - Промсвязьбанк

Как и ожидалось, спрос на аукционе на 20-летний выпуск ОФЗ 26230 был умеренным – 46,25 млрд руб. при размещении бумаг на 29,6 млрд руб., говорится в обзоре Промсвязьбанка. Экстремально большая дюрация после прошедшего ралли в ОФЗ в моменте выглядит не слишком привлекательно в преддверии заседания Центробанка, полагает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. Эксперт ожидает консолидации рынка ОФЗ на достигнутых уровнях до октябрьского заседания регулятора.

Спрос на инфляционный выпуск оказался на уже традиционном уровне – порядка 20 млрд. руб. Был размещен весь предложенный объем на 5,3 млрд руб., сообщается в комментарии аналитика банка. Спрос на инфляционные бумаги ограничен из-за дефляции, которая наблюдалась последние месяцы и еще не отражена в индексации номинала ОФЗ-ИН. Инфляция в РФ с 8 по 14 октября была нулевой, годовая замедлилась до 3,8%.

"Напомним, Банк России ранее заявил, что планирует ускорить снижение ключевой ставки - ожидания рынка на текущий момент сместились в сторону двух снижений ключевой ставки до конца года, - указывает Дмитрий Грицкевич. - На наш взгляд, этот сценарий целесообразен с точки зрения задач таргетирования инфляции и поддержания экономической активности в условиях развития дефляционных процессов. Вместе с тем, кривая ОФЗ уже практически отражает снижение ставки до 6,5% - крайне важным будут комментарии регулятора по итогам заседания 25 октября относительно дальнейшей политики на 2020 год, в т.ч. обновленный прогноз по инфляции. В результате, ожидаем консолидации рынка ОФЗ на достигнутых уровнях до октябрьского заседания регулятора".