Более существенного снижения цен на нефть не предвидится в среднесрочной перспективе - БКС

Нефтяные котировки выросли в среду на фоне слабеющего доллара США, а также позитивных заявлений со стороны альянса ОПЕК+, которые вселяют надежду на достаточную поддержку нефтепроизводителей в случае ослабления спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По мнению аналитика, на среднесрочном горизонте при условии отсутствия новых шоков в информационном пространстве более существенного снижения цен на нефть не предвидится.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо ранее во вторник заявил, что организация "сделает все, что в ее силах" для поддержания стабильности рынка после 2020 г. Также Баркиндо в очередной раз отметил, что на следующей встрече ОПЕК+ 5-6 декабря одним из рассматриваемых вариантов дальнейших действий вполне может быть более глубокое сокращение.

В настоящий момент 25 стран-участниц сделки придерживаются соглашения о совокупном сокращении добычи на 1,2 млн б/с к уровням октября 2018 г. Ряд участников до сих пор не исполняют свои обязательства, такие как Ирак и Нигерия. Однако перевыполнение сделки Саудовской Аравией, а также падение производства в подсанкционных Иране и Венесуэле позволяет альянсу успешно исполнять сделку, отмечается в комментарии аналитика "БКС Брокер".

"На фоне серьезных опасений относительно замедления глобального спроса более глубокое сокращение нефти может убрать с рынка избыток предложения и привести к более высоким ценам на нефть, - полагает эксперт БКС. - Учитывая тесную зависимость бюджетов многих стран Персидского залива от нефтяного экспорта, такой сценарий выглядит вполне вероятным, если к декабрю цены останутся ниже $60 за баррель".

На старших таймфреймах фьючерсы на Brent пока остаются вблизи полугодовых минимумов, что, на взгляд Игоря Галактионова, делает инструмент привлекательным для покупок при условии улучшения рыночного сентимента. В настоящий момент внимание участников рынка сосредоточено на перспективах слабого спроса, однако на стороне предложения также существует много рисков, подчеркивает эксперт "БКС Брокер". В частности, замедляется добыча в США, ОПЕК+ могут рассмотреть более глубокое сокращение добычи, нестабильность на Ближнем востоке угрожает перебоями с поставками.

"Таким образом, на среднесрочном горизонте при условии отсутствия новых шоков в информационном пространстве более существенного снижения не предвидится", - заключает Игорь Галактионов.