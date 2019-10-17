Нефть остается в зоне 58-61 долл./барр. - Промсвязьбанк

Как ожидалось, в связи с пиком техрегламента на НПЗ США, запасы сырой нефти, по данным API, выросли на 10,5 млн барр., сообщается в комментарии аналитика Промсвязьбанка Екатерины Крыловой. Если сегодня Минэнерго США покажет аналогичный прирост, это станет максимальным с начала 2017 г. Несколько сглаживает негатив от статистики обсуждение хода переговоров по торговле между США и КНР, а точнее, возможное подписание соглашения на саммите APEC. Нефть на этом фоне пока остается в зоне 58-61 долл./барр. В четверг все внимание будет на цифры Минэнерго.