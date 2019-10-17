Индекс МосБиржи откроется с умеренным понижением около 0,2-0,3%, в районе 2735-2740 п. - ИК "Алго Капитал"

Открытие индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0,2-0,3%, в районе 2735-2740 п., отмечается в комментарии старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

"В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть, - прогнозирует эксперт. - Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость из них будут представлять еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:00 МСК). Стоит также обратить внимание на недельное изменение количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 МСК)".